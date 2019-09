Leszek Miller ostro o rzeczniczce SLD: "Nikim dla mnie nie jest"

Trwa spór między rzeczniczką Sojuszu Lewicy Demokratycznej Anną-Marią Żukowską, a europosłem wybranym z list Koalicji Europejskiej Leszkiem Millerem. "Nikim dla mnie nie jest. Jak Zbigniew Ziobro" - napisał teraz o koleżance z partii Miller.

- Jeśli rzeczywiście Donald Tusk i Ewa Kopacz wiedzieli o lukach w VAT i nie przeprowadzili działań, to jest to powód do postawienia ich przed Trybunałem Stanu - powiedziała ostatnio rzeczniczka SLD Anna Maria Żukowska w TVP Info.