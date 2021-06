Leszek Miller gościem programu "Tłit"

Co dziś w programie? W poniedziałek Episkopat opublikował nowe statystyki dotyczące wykorzystywania seksualnego w Kościele. - Od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. wpłynęło do diecezji oraz zakonów męskich 368 zgłoszeń o wykorzystywaniu seksualnym małoletnich - przekazał podczas konferencji prasowej dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego ks. Wojciech Sadłoń.