Leszek Czarnecki. Sąd ponownie odroczył posiedzenie ws. aresztu

Leszek Czarnecki jest właścicielem Idea Banku, a także podejrzanym w śledztwie dotyczącym tzw. afery GetBack. Grozi mu do 15 lat więzienia, a od kilku miesięcy przebywa za granicą. Wniosek prokuratury o tymczasowe aresztowanie był motywowany możliwością wydania za biznesmenem Europejskiego Nakazu Aresztowania, który pozwoli na ściągnięcie go do kraju. Sprawa po raz kolejny została odroczona - termin wyznaczono na 21 grudnia - przekazuje PAP.