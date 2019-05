Lepiej wybierz! Ruszyła profrekwencyjna kampania proeuropejska

Już 26 maja odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Polki i Polacy biorą w nich udział mniej licznie niż w wyborach parlamentarnych czy prezydenckich. Po raz kolejny frekwencję w wyborach do europarlamentu starają się zwiększyć organizacje społeczne, które zachęcają do aktywności obywatelskiej. Do udziału w najbliższych mobilizują w kampanii: Lepiej wybierz!

Mateusz Damięcki czyta "lepieje" (youtube.com, Fot: Fundacja Batorego)

Kampania profrekwencyjna Lepiej wybierz! ma zachęcić Polki i Polaków do pójścia do urn i oddania głosu na kandydatów, którzy "wspólnie będą budować Europę”.

- Sądzimy, że nadchodzące wybory, jak nigdy w dotychczasowej historii Unii, będą miały wpływ na dalsze losy naszego kontynentu. Ich stawką jest jedność Europy. Właśnie dlatego w kampanii nie tylko zachęcamy do udziału w głosowaniu, ale także akcentujemy wagę wartości europejskich i znaczenie umiejętności budowania zjednoczonej Europy przez ludzi, których naszymi głosami wyślemy do Parlamentu Europejskiego – mówi Grzegorz Markowski, autor strategii kampanii z firmy CPC Brand Consultants.

Organizatorzy kampanii Lepiej wybierz! chcą zainteresować Polki i Polaków wyborami za pomocą zabawnych tekstów, zwanych "lepiejami”, których autorami są m.in. Michał Rusinek, Andrzej Saramonowicz i zespól agencji Directors. Lepieje można usłyszeć w spotach kampanii emitowanych od dziś w stacjach telewizyjnych, radiowych, sieciach kin w całej Polsce i internecie, a także przeczytać na ekranach w komunikacji miejskiej i centrach handlowych.

Nie tylko samo głosowanie, ale i namawianie do głosowania uważam za obywatelski obowiązek. A jeśli jeszcze można ten obowiązek realizować w formie rymowanej – nie wahałem się ani chwili

– powiedział Michał Rusinek, tłumacząc swój udział w kampanii.

Ważne wybory, niska frekwencja

Choć Polki i Polacy dostrzegają zmiany, jakie zaszły w naszym kraju od czasu wejścia do Unii Europejskiej w 2004 r. i aż 88 proc. z nas popiera integrację europejską (kwiecień 2017, CBOS), nie przekłada się to na wysokość frekwencji wyborczej. W 2014 r. wyniosła ona zaledwie 24 proc., mniej obywateli zagłosowało tylko na Słowacji i w Czechach.

- Ogromna większość z nas uznaje członkostwo Polski w Unii za ważne i korzystne (bo takie jest). Winniśmy więc korzystać ze swojego prawa do wpływania na kształt jej organów, a przez to na kształt samej Unii, bo jest ona naszym wspólnym dobrem. Dlatego staram się przekonywać do wzięcia udziału w wyborach. Podnieśmy nieco tę, cokolwiek zawstydzającą, frekwencję! – mówi Jerzy Radziwiłowicz, który obok Piotra Machalicy, Marii Seweryn, Doroty Wellman, Mateusza Damięckiego, Olgi Bołądź oraz Andrzeja Seweryna przyjął zaproszenie do wzięcia udziału w spotach.

Ogromny postęp

Szczególną motywacją do głosowania jest też 15-lecie historycznego momentu dołączenia Polski do zjednoczonej Europy. W ciągu tych lat doceniliśmy bezpośredni pozytywny wpływ członkostwa na nasze życie (np. inwestycje infrastrukturalne czy swobodny dostęp do studiowania na zagranicznych uczelniach i do rynku pracy), a młode pokolenie nie pamięta i nie wyobraża sobie innej Polski.

- Przez pierwsze pół życia żyłem w peerelu (...) Niby w Europie, ale jednak nie w Europie. Ciągle jeszcze boleśnie pamiętam wszystkie upokorzenia i niedogodności związane z życiem w państwie, które nie spełniało norm cywilizacji europejskiej – wspomina Andrzej Saramonowicz.

Konkurs

Na profilu kampanii na Facebooku każdy może spróbować swoich sił w tworzeniu lepiei, a Michał Rusinek i Andrzej Saramonowicz wraz z Arturem Andrusem jako jury konkursu "Napisz to lepiej" oceni nadesłane prace.

Troska o świadomy udział w wyborach, i o to, aby Polacy 26 maja postawili na Europę, to nie wszystko, co stoi za kampanią Lepiej wybierz!. Organizatorzy postawili sobie za cel rzetelne informowanie o procedurach wyborczych i funkcjonowaniu instytucji unijnych. Na stronie www.lepiejwybierz.pl można dowiedzieć się, jak wziąć udział w wyborach bez względu na okoliczności, np. poza miejscem zameldowania, a nawet podczas pobytu za granicą, a także jak oddać ważny głos, o ważnych datach w kalendarzu wyborczym, czym zajmuje się Parlament Europejski oraz jakie są kompetencje zasiadających w nim posłów i posłanek.

Organizatorami kampanii Lepiej wybierz! są organizacje Frontu Europejskiego: Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Bronisława Geremka, Fundacja im. Roberta Schumana, Projekt: Polska, a także Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych.

Strategię kampanii opracował Grzegorz Markowski z CPC Brand Consultants, a za koncepcję kreatywną i realizację odpowiada agencja Directors. Producentem spotów jest Papaya Films.

