Lekarze zapowiadają strajk. Nowa minister od 2 dni im nie odpowiada

Dymisja Adama Niedzielskiego, związana z ujawnieniem przez ministra zdrowia e-recepty jednego z lekarzy, przyspieszyła przygotowania do strajku. Jankowski mówi, że sama rezygnacja ministra spowodowała, że pacjenci "odetchnęli z ulgą". - Zadawali wiele pytań: jak to będzie, jeśli wystawimy im receptę, czy ktoś będzie miał do niej dostęp, czy są bezpieczne - mówi.