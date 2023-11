"Lekarze bez granic" alarmują: "Namioty gwałtu" dla dzieci migrantów

Organizacja non-profit "Lekarze bez Granic" opublikowała raport, z którego wynika, że niemal 400 osób, w tym dzieci, potrzebowało pomocy medycznej po napaści na tle seksualnym w pobliżu przesmyku Darien - informuje "New York Post". To 160-kilometrowy odcinek oddzielający panamską prowincję Darien i Kolumbię. Przesmyk jest częścią trasy, którą pokonują migranci w drodze z Ameryki Południowej do Stanów Zjednoczonych.