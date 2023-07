Lekarz skazany za słowa u o. Rydzyka. Mówił o "śmierci mózgu"

Profesor Jan Talar to lekarz głoszący kontrowersyjne tezy - według niego nie istnieje coś takiego jak "śmierć mózgu", a taki stan orzeka się wyłącznie po to, by pobrać narządy. Naczelny Sąd Lekarski wydał kolejny wyrok w związku ze słowami profesora w mediach ojca Tadeusza Rydzyka.