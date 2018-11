Lekarz ma dość herezji Jerzego Zięby. Pozywa go o 100 tys. zł

Kolejny lekarz mówi "dość" tezom głoszonym przez guru antyszczepionkowców Jerzego Ziębę. Pediatra Paweł Kukiz-Szczuciński złożył pozew i domaga się od niego 100 tys. zł.

Pozew cywilny trafił już do sądu i do rąk Jerzego Zięby. – Tych zarzutów jest z pół kilo. Będę się musiał stawić w sądzie – mówił w transmisji na żywo guru antyszczepionkowców. I przekonywał swoich wyznawców, że został pozwany, ponieważ nazwał dr Szczucińskiego "donosicielem".

I dodaje: - Za czasów ubecji wiele osób ginęło, bo sąsiad doniósł na sąsiad, Polak na Polaka. Donoszenie dla prawdziwego Polaka to czyn, na który się nie godziny. To absolutne dno i rynsztok.

To co najmniej niedopowiedzenie, bo pozew dotyczy innej kwestii. - Pozwałem Ziębę, bo szkaluje mnie, przekonując, że szczepiąc dzieci podaję im truciznę. W ramach walki z jego kłamstwami godzącymi w program szczepień wytoczyłem mu proces cywilny o zniesławienie. Domagam się przeprosin oraz wpłacenia 100 tys. zł na fundację siostry Małgorzaty Chmielewskiej – mówi Wirtualnej Polsce dr Kukiz-Szczuciński.

Rozmawialiśmy z pediatrą w czasie, gdy przebywa na misji humanitarnej na granicy Ugandy i z Sudanu Południowego. Leczy m.in. dzieci chore na ospę i malarię. Pediatra przekonuje, że tezy, jakie głosi Zięba, są niebezpieczne zwłaszcza dla najmłodszych pacjentów. - Nie może być tak, że Zięba publicznie głosi takie herezje. Od lat wygłasza tezy, które godzą w program szczepień i medycynę opartą na dowodach i badaniach. Dzieje się to kosztem pacjentów, bo on wprost namawia, by rezygnować z medycyny konwencjonalnej, a w dobie kryzysu szczepień jest to niezwykle niebezpieczne – mówi dr Szczuciński.