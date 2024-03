Lekarz apeluje przed Wielkanocą. "Nie jesteś moją matką"

"Święta to czas, w którym wzrasta spożycie czekolady i słodyczy. Jednak wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że przeciętne czekoladowe jajko zawiera około trzech czwartych zalecanego dziennego zapotrzebowania kalorii przez osobę dorosłą . W obecnych czasach, gdy obserwujemy znaczny wzrost liczby przypadków otyłości i cukrzycy typu 2 , a także próchnicy zębów , namawiam ludzi, aby spożywali czekoladowe jajka z umiarem i powstrzymali się od zjedzenia całego na raz" - czytamy w oświadczeniu doktora, opublikowanym na stronie NHS Suffolk i North East Essex ICB.

Pod postem NHS na platformie X (dawniej Twitter), jak też na Facebooku pojawiło się kilkaset komentarzy. Internauci nie szczędzili słów krytyki pod adresem doktora, który zniechęca ich do czekoladowych jaj.

"Nie jesteś moją matką", "Wszyscy wiemy, że zbyt dużo czekolady może prowadzić do cukrzycy, otyłości i próchnicy zębów. Może gdyby ludzie rzeczywiście mogli dostać się do lekarza lub dentysty, byłoby o połowę mniej problemów" - to jedne z nich.