Lekarka nazwała dziecko w łonie matki "pasożytem". W sieci zawrzało

Podczas debaty o prawie do aborcji, zorganizowanej w Kanale Zero, goszcząca w studiu ginekolożka wygłosiła mocno kontrowersyjną tezę. Według dr Anny Orawiec ciąża to pasożytnictwo, na które świadomie decydują się kobiety. Wypowiedź lekarki odbiła się szerokim echem.