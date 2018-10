Legnica: Zmarł 13-latek uderzony konarem podczas lekcji WF-u.

Legnica: nie żyje 13-letni Kuba z Legnicy. Nastolatek doznał złamania kości czaszki, po uderzeniu konarem podczas lekcji WF-U.

Legnica – zmarł 13-letni Kuba

Nie żyje 13-letni Kuba, który podczas lekcji wychowania fizycznego w Legnicy, został uderzony konarem w głowę. Nastolatek zmarł w piątek, po kilkunastu dniach walki o życie. Wiadomo, że lekcja WF-u, w której uczestniczył chłopak, odbywała się w Lasku Złotoryjskim w Legnicy. Wówczas nauczycieli kazał uczniom klasy sportowej Szkoły Podstawowej nr 9 podnieść konar drzewa. Niestety, w pewnym momencie nastolatkowie gwałtownie go odrzucili. Konar uderzył w głowę Kuby i mocno go przygniótł. Uczeń został przewieziony do szpitala.