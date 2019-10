WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Legitymacja w smartfonie. Nigdy jej nie zgubisz i nigdy nie zapomnisz Każdy uczeń w Polsce może mieć w swoim smartfonie elektroniczną legitymację, dającą mu takie same prawa jak tradycyjny dokument. Wystarczy, że szkoła zgłosi się do projektu Ministerstwa Cyfryzacji. mLegitymacja to część większego programu mObywatel, czyli oficjalnej rządowej aplikacji na smartfony. (flickr.com, Fot: Nicolas Nova) Pociąg dojeżdża już do końcowej stacji. Grupa młodych ludzi zaczyna przygotowywać się do wyjścia. Chowają smartfony, niektórzy zamykają książki. W tej chwili do wagonu wchodzi konduktor – "bilety do kontroli proszę". Podchodząc do młodzieży dodaje – "i legitymacje". W jego kierunku młodzież wyciąga ekrany smartfonów. Konduktor sprawdza każdy po kolei i – "dziękuję, do widzenia". To sytuacja, którą jeszcze niedawno nazwalibyśmy wizją przyszłości. Dzisiaj – dzięki projektowi mLegitymacja – zdarza się co dzień. mLegitymacja dla wszystkich mLegitymacja to część większego programu mObywatel, czyli oficjalnej rządowej aplikacji na smartfony. Jest bezpłatna i dzięki niej każdy może mieć szybki dostęp do elektronicznych dokumentów i usług. mLegitymacja to dokument taki sam jak zwykła legitymacja, ale w formie cyfrowej. Uczeń ma ją w telefonie i może okazać wszędzie tam, gdzie wymagane jest okazanie legitymacji – w środkach komunikacji publicznej, w kinie, na basenie, w wypożyczalni sprzętu sportowego, w teatrze. - Dziennie wydajemy nawet 500 takich dokumentów. mLegitymacja to nie tylko bardzo wygodne rozwiązanie, ale i bezpieczne – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. Co w tym elektronicznym dokumencie jest zawarte? Przede wszystkim wiek ucznia, informacja o ważności legitymacji oraz dane, które można znaleźć na tradycyjnych legitymacjach: imię i nazwisko ucznia, numer legitymacji, datę wydania i termin ważności, status użytkownika (że jest uczniem), data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, nazwę i adres szkoły. Chętnych szkół, które zgłosiły się do programu, jest już trzy i pół tysiąca, a ponad dwa tysiące już zostało do niego włączonych – cały czas dołączane są kolejne. Jak zgłosić szkołę do mLegitymacji? Musi to zrobić dyrektor lub osoba przez niego uprawniona. Wystarczy wypełnić formularz na stronie. Potem trzeba podpisać porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji. Wszystko online. I tyle – szkoła nie musi kupować żadnego dodatkowego oprogramowania czy sprzętu. Nic ją ten system nie kosztuje. mLegitymacje mogą wdrożyć u siebie wszystkie szkoły – zarówno te publiczne, jak i niepubliczne, podstawowe i ponadpodstawowe. mLegitymacja szkolna ma umocowanie prawne – jej wydawanie umożliwia obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. Wymagania sprzętowe dotyczą jedynie telefonów, na które można ściągnąć aplikację. Smartfon musi mieć zainstalowany system Android w wersji co najmniej 6.0, ale te warunki spełnia praktycznie każdy telefon z tym systemem na rynku. - Od tego roku akademickiego z mLegitymacji mogą korzystać także studenci. mLegitymacja Studencka zawiera dokładnie te same informacje, które widnieją na "tradycyjnej" legitymacji, potwierdza status studenta, przynależność do uczelni – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. – Zachęcamy kolejne uczelnie do przyłączenia się do naszego projektu – dodaje szef MC.