Legionowo: Zabójstwo Nepalczyka. Kolejna osoba zatrzymana

Policjanci z Legionowa zatrzymali kolejnego mężczyznę, który jest podejrzany o zabójstwo Nepalczyka. Zatrzymany to 20-letni obywatel Indii. Grozi mu dożywocie.

Do zabójstwa doszło kilkanaście dni temu. Zamordowany 37-letni Nepalczyk był właścicielem restauracji. Jego ciało odnaleziono w samochodzie. Śledczy ustalili, że został uduszony. Prokuratura uważa, że przestępcy musieli wszystko zaplanować - udusili swojego szefa w lokalu, by potem porzucić ciało w samochodzie na obrzeżach miasta.

Dotychczas zatrzymano trzy osoby - wszyscy to obywatele Indii pracujący w lokalu Nepalczyka. Dwóch z nich było podejrzanych o zabójstwo, a trzeci został zatrzymany w charakterze świadka. Jeden podejrzany mężczyzna przyznał się do zamordowania szefa restauracji. Podejrzani trafili do aresztu na trzy miesiące.