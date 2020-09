Lech Wałęsa wykonał wyrok Sądu Najwyższego. Przeprosił

Publikacja przeprosin to efekt wyroku Sądu Najwyższego w sprawie miedzy Lechem Wałęsą i Henrykiem Jagielskim. Ten drugi domagał się przeprosin za nazwanie go agentem. Wałęsa już wcześniej usłyszał, że ma przeprosić byłego pracownika Stoczni Gdańskiej. Nakazał mu to Sąd Apelacyjny 7 maja 2019 roku. Wyrok Sądu Najwyższego to efekt wniosku o kasację wyroku, złożonego przez byłego przywódce Solidarności.