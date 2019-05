Lech Wałęsa zaskoczył. Domaga się likwidacji Unii Europejskiej

Lech Wałęsa ma pomysł na Unię Europejską. Jego zdaniem wspólnotę należy zlikwidować, a wszystkie kraje UE powinny zostać ponownie zmuszone do ubiegania się o członkostwo.

Dodaje, że wszystkie kraje, które należą do UE, po raz kolejny powinny ubiegać się o członkostwo we wspólnocie. A co potem? Polityk proponuje, by stworzyć listę 10 obowiązków, a także 10 zagwarantowanych praw.