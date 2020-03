Lech Wałęsa z wpadką na Facebooku. "Jakie standardy? To jest cenzura"

Od kilku dni Lech Wałęsa bezskutecznie próbuje przeprowadzić zbiórkę podpisów pod petycją. Były prezydent gromadzi dane internautów, którzy nie zgadzają się na to, aby Andrzej Duda ponownie został głową państwa. Późnym wieczorem zawiedziony laureat Nagrody Nobla opublikował kolejny wpis.

"Ja Lech Wałęsa oświadczam że uczynię w zgodzie z prawem wszystko aby A.Duda nie został wybrany na drugą kadencje Prezydentem, kto uczyni wraz ze mną podobnie proszę o wpis. Prawdziwe Imię i Nazwisko Miejsce zamieszkania Możliwy kontakt internetowy" - pisał w weekend Lech Wałęsa. Były prezydent prosił we wpisie o podanie danych: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania oraz kontakt mailowy.

Facebook w poniedziałek po raz kolejny usunął wpis Wałęsy. "Co Wy na to? Kolejny raz zniszczona naszą inicjatywę. Kolejne tysiące wpisów. Jakie standardy? To jest cenzura" - napisał wieczorem na portalu społecznościowym i zamieścił screen. Widać na nim, jak administratorzy Facebooka dopatrzyli się "niezgodności ze standardami społeczności".