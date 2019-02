Lech Wałęsa z KOD-em w Kielcach. Bronił ks. Jankowskiego

Były prezydent spotkał się w piątek z mieszkańcami Kielc na spotkaniu zorganizowanym przez świętokrzyską PO, Komitet Obrony Demokracji i instytut swojego imienia. Lech Wałęsa bronił m. in. ks. Henryka Jankowskiego, którego pomnik obalono w czwartek.

- Byliśmy zaprzyjaźnieni i uwierzcie mi, nie wyobrażam sobie zwycięstwa Solidarności, mojej kariery, bez ks. Jankowskiego. W ogóle nie mieści mi się w głowie, że jest możliwe, to co mu zarzucają. Czekam na dowody - powiedział były prezydent.

Wałęsa zadeklarował, że ks. Jankowski " był i zostanie jego przyjacielem ". - Rozliczenie zostawiam Panu Bogu, niech on to zrobi - mówił.

- Dziś bycie w opozycji jest bardzo trudne. Uratowanie dalszego mądrego rozwój Polski i odsunięcie tych co szkodzą, jest możliwe tylko razem - odpowiedział Wałęsa na pytanie o to, co powinna zrobić Koalicja Obywatelska, by wygrać wybory. Laureat pokojowej nagrody Nobla stwierdził, że "populizm i demagogia" uprawiane przez PiS doprowadził do tego, że "masy dość daleko im wierzą".