Lech Wałęsa w krytycznym liście. "Znów walczymy w obronie wolności"

Lech Wałęsa napisał list do Prezesa Światowego Forum Ekonomicznego w Davos Klausa Schwaba. Były prezydent ubolewa w piśmie nad stanem polskiej demokracji oraz odrzuceniem założeń neutralności klimatycznej.

"Zwracam się do Pana i do wszystkich uczestników Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, jako przedstawiciel wolnej, demokratycznej, i odpowiedzialnej Polski, otwartej na wyzwania stojące przed światem" - rozpoczyna Wałęsa.

"To symbol tym ważniejszy i tym bardziej uniwersalny, że tu i teraz, jako społeczeństwo i cywilizacja, to właśnie solidarności będziemy znów potrzebować najbardziej. (...) Jak poradzić sobie z ogromnym zagrożeniem, jakie dla demokracji niosą populizm, demagogia i nacjonalizm? Jak - w rzeczywistości nowych technologii i starych jak świat, ale budzących się na nowo demonów - stawić czoło zakusom antydemokratycznych władz i polityków, którzy tworzą realne zagrożenie dla praworządności oraz podkopują niezawisłość władzy sądowniczej, będących przecież gwarantem wolności osobistej i gospodarczej?" - pyta Lech Wałęsa.

Lech Wałęsa: klimat nie zna granic

Jednym z tematów, które zostaną poruszone podczas Światowego Forum Ekonomicznego, będą zmiany klimatyczne i działania związane z ochroną środowiska. Poruszył go również Wałęsa w swoim liście. "Jak zbudować porozumienie w walce, która dla wszystkich świadomych obywateli, powinna być najważniejsza i której poświęcona jest duża część tegorocznego Forum: walce o ratunek dla planety i środowiska? Granice pomiędzy krajami nie mają wpływu na stan atmosfery, topnienie lodowców, wysychanie rzek i zamieranie życia w oceanach. Nadchodzi zagrożenie o skali, jakiej dotąd nie znaliśmy" - czytamy w liście. Były prezydent przypomniał, że Polska jako jedyna odrzuciła cele neutralności klimatycznej UE .

Wałęsa oświadczył również, że list wystosował w imieniu większości Polaków, którzy, jak twierdzi, nie zgadzają się z partią rządzącą. "Miliony Polaków czują się Europejczykami, obywatelami świata i chcą brać za niego odpowiedzialność – razem z Wami. (...) Niezależnie od politycznych trudności wewnątrz naszego państwa, my Polacy - we, the People - jesteśmy z Wami. A Wasza solidarność także i dziś, gdy znów walczymy w obronie wolności, ma dla nas olbrzymie znaczenie. Liczymy na nią. Dziękujemy za nią" - konkluduje Wałęsa.