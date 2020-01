Lech Wałęsa odpowiada Piotrowi Dudzie. "Przyjdzie czas rozliczenia prędzej czy później"

Lech Wałęsa odniósł się do oświadczenia Piotra Dudy ws. przemówienia prezydenta RP. "Przyjdzie czas rozliczenia prędzej czy później. Do tego potrzebne są wolne sądy i o to Wam i PiS chodzi. Boicie się rozliczeń" - napisał Wałęsa na Facebooku.

Były prezydent RP Lech Wałęsa (Agencja Gazeta)

Wszystko zaczęło się od niedawnego przemówienia Andrzeja Dudy. Prezydent był w sobotę gościem Karczmy Piwnej Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność w katowickim Spodku. Podczas spotkania ze związkowcami i byłymi opozycjonistami odniósł się krytycznie do środowiska sędziowskiego.

- Oni mieli czas, żeby przygotować własne reformy. Ale tego nie zrobili, bo najwyraźniej wygodniej jest im ze swoimi przywilejami i immunitetami - mówił Duda podczas spotkania. - Oni mają swoje możliwości oddziaływania, również za granicą. Mają swoich kolegów, swoich ludzi w trybunałach - grzmiał prezydent.

Te słowa wywołały niemałe kontrowersje. W poniedziałek Lech Wałęsa zabronił Andrzejowi Dudzie powoływania się na ideały Solidarności. Według Wałęsy prezydent "nie jest godnym spadkobiercą jego dziedzictwa". Z kolei Borys Budka ocenił, że prezydent "napuszcza górników na sędziów".

Obecny szef "Solidarności" Piotr Duda postanowił stanąć w obronie prezydenta, wydając oświadczenie. To wywołało kolejną reakcję Lecha Wałęsy.

"Pan się opamięta. Pan urzęduje z całą komisją w budynku zorganizowanym przez moją Solidarność. Związek Pan odziedziczył z dużym majątkiem od mojej Solidarności. Przyjdzie czas rozliczenia prędzej czy później. Do tego potrzebne są wolne sądy i o to Wam i PiS chodzi. Boicie się rozliczeń" - napisał były prezydent na Facebooku.