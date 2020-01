Lech Wałęsa i Borys Budka krytycznie o Andrzeju Dudzie. Piotr Duda wydał oświadczenie

Piotr Duda postanowił zareagować na krytyczne wobec prezydenta Andrzeja Dudy wypowiedzi. Wydał oświadczenie, które skierował do Lecha Wałęsy i Borysa Budki. Napisał między innymi o "szczuciu".

Piotr Duda wytknął Budce błąd. "To nie było wystąpienie do górników, tylko do członków NSZZ "Solidarność" i nie było żadnym szczuciem. Jeśli o szczucie chodzi, to pan Budka jest w tej dziedzinie niezrównanym specjalistą" - podkreślił.