Lech Wałęsa ujawnił swojego faworyta w wyborach. Stawia na "mniejsze zło"

Lech Wałęsa nie jest zachwycony personaliami polityków, którzy w tym roku będą ubiegać się o fotel prezydenta RP. Były lider Solidarności postanowił jednak wskazać swojego faworyta.

Jeszcze niedawno Wałęsa z przekonaniem stawiał na Władysława Kosiniaka-Kamysza. To jednak przeszłość, gdyż, jak mówi były prezydent, lider PSL "przegrał u niego wszystko". - Podałem mu rękę, a on mnie w nosa za to?! On musi zmądrzeć politycznie, doświadczenia nabrać - mówił niedawno.