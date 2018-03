Lech Wałęsa staje w obronie aresztowanego wnuka. "Mszczą się na mojej rodzinie"

- PiS-owskie prokuratury i sądy mszczą się na mojej rodzinie dlatego, że mnie nie mogą trafić – mówi Lech Wałęsa o areszcie dla swojego wnuka Dominika. Mimo wpłaconej kaucji sąd uznał, że 21-latek musi pozostać za kratkami.

21-latek został zatrzymany pod koniec lutego z powodu jazdy pod wpływem alkoholu. Jak relacjonowała Wirtualnej Polsce prok. Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku , mężczyzna "jechał od krawężnika do krawężnika, wjeżdżał na chodniki i zmuszał pieszych do ucieczki".

- Chłopak popełnił przestępstwo i musi za to odpowiedzieć, ale to młody gówniarz. Dopiero co został ojcem, opiekuje się dzieckiem, chodzi do szkoły. Zrobił wybryk i czeka go kara, ale kaucja została wpłacona i nie musiał dodatkowo zostać w areszcie – mówi Wałęsa.