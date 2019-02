Lech Wałęsa spotkał się z dziećmi na korytarzu. Ale to nie podstawówka zawiniła

W sieci trwa burzliwa dyskusja nad spotkaniem Lecha Wałęsy z dziećmi jednej z gdańskich podstawówek. Prezydent i uczniowie siedzieli na korytarzu. "Innego miejsca nie użyczono" - napisał w sieci prezydent. - To się nie odbywało w szkole - słyszymy w sekretariacie szkoły.

"Żenujące. Przyjęcie Prezydenta Lecha Wałęsy w korytarzu? Serio?! Jak najgorzej to świadczy o szkole i dyrekcji. DNO!!!" - to jeden z wielu komentarzy, które w ciągu kilkudziesięciu minut umieszczono na profilu Szkoły Podstawowej nr 21 w Gdańsku.

W sekretariacie szkoły usłyszeliśmy jednak, że dzieci rozmawiały z prezydentem nie w podstawówce, lecz w Europejskim Centrum Solidarności. - To spotkanie nie odbywało się w szkole, nastąpiła pomyłka - poinformowano nas. I podkreślono że "jest to tak napisane, że się odbiera, że to było w szkole, a to nieprawda, dzieci były na zewnątrz".