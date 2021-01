Joe Biden zaprzysiężony. Lech Wałęsa w mocnych słowach ocenia politykę USA

- Ja od dość dawna, od ponad 20-30 lat, źle oceniam amerykańskich przywódców. Zawsze myślałem, że Stany Zjednoczone będą przewodzić światu. Nie tylko militarnie i ekonomicznie, ale całościowo. Przywództwo to nie jest załatwianie za kogoś spraw, ani kupowanie wszystkiego za dolary. Przywództwo to organizowanie potrzeb innym państwom. A USA tego nie robi. Przywódcy mówią: pomóżcie sobie, to my wam też pomożemy. Tak się działo w naszym kraju. Skoro wyszliśmy z innego systemu, to trzeba stale nam podpowiadać. Zaproponować różne rozwiązania - uważa były prezydent Lech Wałęsa.