Lech Wałęsa może dostać medal od Andrzeja Dudy. "Jak będzie złoty, to przyjmę"

Wydaje się to nieprawdopodobne, ale zgodnie z prawem były prezydent Lech Wałęsa może otrzymać medal od obecnej głowy państwa Andrzeja Dudy. – Jeśli będzie złoty, to przyjmę. Jeśli brązowy, oddam – mówi Wirtualnej Polsce Lech Wałęsa.

- Jak będzie złoty, to przyjmę. Jak brązowy, to oddam. Zobaczymy, co się wydarzy. Poczekam na jakieś zaproszenie i wtedy zdecyduję. Może już prezydent się zmieni – mówi Lech Wałęsa. Czy z okazji rocznicy ślubu szykuje niespodziankę dla żony? – Nic nie mówię. Muszę pakować walizki, bo w niedzielę wylatuję do Stanów Zjednoczonych – ucina były prezydent.