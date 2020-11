Lech Kołakowski. Z czego zasłynął poseł, który zatrząsł PiS-em?

Ostatnie miesiące to dla PiS prawdziwy koszmar. Lawinowe wzrosty w liczbie zakażeń koronawirusem, chwiejący się system opieki zdrowotnej, protesty po orzeczeniu TK ws. aborcji i sprzeciw środowisk rolniczych wobec "piątki dla zwierząt", czyli nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, sprawiły że pozycja partii rządzącej mocno osłabła. Sondaże poparcia dla partii politycznych pokazują, że PiS po ewentualnych wyborach straciłby wymaganą do samodzielnego rządzenia większość w Sejmie.

Ostatnia z wymienionych przyczyn tego kryzysu może okazać się największym problemem ugrupowania rządzącego, bo to właśnie z powodu "piątki dla zwierząt" szeregi PiS opuścił Lech Kołakowski. Poseł zapowiedział, że za nim odejdzie jeszcze kilku członków partii Jarosława Kaczyńskiego, a to może oznaczać utratę sejmowej większości jeszcze przed wyborami.

Lech Kołakowski. 30 lat wierności Kaczyńskiemu

Lech Kołakowski jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w 1992 roku ukończył studia z zakresu administracji. Swoją współpracę z braćmi Kaczyńskimi zaczął w 1991 roku, kiedy wstąpił do Porozumienia Centrum. Był szefem zarządu tej partii w województwie łomżyńskim.

Roman Giertych wyjaśnia dlaczego nie opublikuje całości rozmowy Hofmana z Czarneckim

Do Prawa i Sprawiedliwości Kołakowski wstąpił w 2001 roku. Wtedy też po raz pierwszy bezskutecznie ubiegał się o mandat poselski z ramienia tej partii. Do Sejmu dostał się cztery lata później i we wszystkich kolejnych wyborach parlamentarnych. Jako poseł PiS pełnił m.in. funkcję wiceprzewodniczącego Komisji ds. Unii Europejskiej.