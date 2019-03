Lea już po operacji. Jarosław Wałęsa mówi o szczegółach

Mała Lea, córka Jarosława Wałęsy przeszła w środę w Centrum Zdrowia Dziecka operację serca. Polityk mówi, że dziecko oddycha już samodzielnie. Zdradza szczegóły po operacji.

"Najgorsze już za nami"

"Kochani przyjaciele, dziękuję wam z całego serca za wszystkie wyrazy otuchy i wsparcia jakie płyną do naszej rodziny od kilku dni. Dziś z ulgą mogę powiedzieć - to co najgorsze, już za nami. Nasza kochana córeczka jest po operacji i choć teraz czeka nas jeszcze rekonwalescencja, to z nadzieją patrzymy w przyszłość" - dziękował na Facebooku za wsparcie.