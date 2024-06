Lawina zgłoszeń po nawałnicach. A to jeszcze nie koniec

Wieczorem doszło do aktualizacji alertów. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia trzeciego i drugiego stopnia. Najwyższy stopień ostrzeżeń wydano w województwie małopolskim i śląskim. W regionach tych prognozowane gwałtowne burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu do 55 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru lokalnie rozwijające prędkość do 120 kilometrów na godzinę. Lokalnie może pojawić się grad.