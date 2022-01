Lawina bezdomności w Hiszpanii. COVID-19 pogłębił problem

Organizacje pozarządowe starają się pomagać osobom mieszkającym na ulicy, ale skala jest na tyle ogromna, że nie da się wspomóc każdego. - Generalnie nie jest tu źle. Temperatury raczej pomagają. Jak jest zimno, to okrywam się kocami i kładę się spać pod jakąś wiatą, żeby na mnie nie padało. Tu cały rok da się jakoś żyć, nie to, co w Polsce. A jak chce, to idę się umyć. No i mam gdzie trzymać swoje rzeczy - przekonuje Pan Jarek, który od kilku lat żyje w Barcelonie. Twierdzi, że wybrał to miasto z własnej woli.