Latte, flat white, cappuccino – poznaj różnice

Życie bez aromatycznej i pobudzającej kawy? Wielu z nas nie jest w stanie sobie tego wyobrazić. Jak jednak uniknąć nudy? W jaki sposób mogą sobie urozmaicić dzień te osoby, dla których tradycyjna „mała czarna” to za mało?

Ten rodzaj kawy dostępny jest we wszystkich kawiarniach i lokalach typu Starbucks. Latte to aromatyczny napój, który nie tylko wybornie smakuje, ale i pięknie wygląda. Jak przygotować taki specjał? Podstawa to dobrze zaparzona kawa – rozpuszczalna lub sypana, którą należy połączyć ze spienionym mlekiem oraz dowolnymi dodatkami: wiórkami czekolady, cynamonową posypką lub kokosem. By całość pięknie wyglądała, w wysokiej szklance powinno znaleźć się najpierw dobrze spienione mleko, do którego powoli dolewana będzie kawa. Taki napój sam w sobie będzie wyglądać ciekawie, gdyż w trakcie łączenia kawy z mlekiem w szklance automatycznie zaczną się tworzyć warstwy w różnych odcieniach. Jeśli na koniec ozdobimy latte ulubionymi dodatkami, osiągniemy wyjątkowy efekt.