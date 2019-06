Lato 2019: Truskawkowy Księżyc był widoczny podczas ostatniej pełni. Jakie niezwykłe zjawiska astronomiczne czekają nas jeszcze latem?

Lato 2019: Truskawkowy Księżyc i srebrzyste obłoki można było zaobserwować podczas ostatniej pełni. Sprawdź, co to za zjawiska i kiedy nastąpi częściowe zaćmienie Księżyca.

Truskawkowy Księżyc i srebrzyste obłoki – co to za zjawisko?

W nocy z 17 na 18 czerwca pasjonaci astronomii mogli podziwiać na niebie aż dwa wyjątkowe zjawiska. Pierwszym z nim była czerwcowa pełnia ziemskiego satelity nazywana Truskawkowym Księżycem. Jej nazwa nie jest jednak związana z czerwonawą barwą księżyca, ale z trwającymi w tym miesiącu zbiorami truskawek. Nazwa Truskawkowy Księżyc była używana przez Indian Algonkinów. W Europie zjawisko to określa się także mianem Księżyca Miodowego lub Różanego.

Kolejnym zjawiskiem astronomicznym, widocznym tej samej nocy były obłoki srebrzyste. Są to wyjątkowo krótkie i jasne chmury polarne, widoczne w czasie zmierzchu i o świecie. Obłoki srebrzyste tworzą się nad Arktyką i odbijają światło słoneczne z drugiej strony planety. Najlepszy okres do ich obserwacji na półkuli północnej trwa od połowy mają do końca sierpnia.