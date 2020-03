Łapówki dla celników i wyłudzanie zwrotu VAT. Ukrainiec zatrzymany przez CBA

Pod koniec 2018 r. agenci CBA z Rzeszowa zatrzymali 14 ówcześnie pracujących i byłych celników z Podkarpacia. Na czym polegał przestępczy proceder? Miejscowi przedsiębiorcy wystawiali dokumenty zwrotu VAT dla podróżnych (Tax Free), do których wpisywane były fikcyjne dane: sprzedaż wcale nie miała miejsca albo faktycznie dotyczyła znacznie mniejszej ilości towaru, niż było to wpisywane do dokumentów. Następnie trafiały one do celników, którzy je zatwierdzali. Brali za to ok. 2-3 proc. z sumy wpisanej do deklaracji, jednorazowo nawet kilka tysięcy złotych. Według ustaleń agentów CBA, każdy z celników mógł wziąć łapówki za nawet 200 takich operacji.