Lama biega po Karkonoszach. Obława na niesforne zwierzę

Chociaż Karkonosze to nie Andy, to w górach można spotkać lamę. Zwierzę przed trzema miesiącami uciekło z Western City i do teraz nie zostało schwytane. W ostatnich dniach kilkukrotnie natknęli się na nie turyści w rejonie Kowarskiego Grzbietu. W środę pracownicy Karkonoskiego Parku Narodowego mają podjąć się próby złapania niesfornej lamy.