Kwaśniewski w szpitalu. Wielki nieobecny konwencji Lewicy

Były prezydent zwrócił się do osób, które w przeszłości nie głosowały na Lewicę. Poprosił je, by zajrzały do programu wyborczego partii. - Jeśli spojrzycie na programy, jeśli spojrzycie na ludzi, jeśli ocenicie ich konsekwencję i wiarygodność, to przekonacie się, że głos na Lewicę nie będzie zmarnowany. Że on stworzy szansę, aby to, o czym oni mówią, stało się rzeczywistością. Apeluję - zagłosujmy na kandydatki, kandydatów Lewicy. To będą dobrze zainwestowane głosy. To będzie pewność, że ten program, o którym Lewica mówi, będzie rzeczywistością - podsumował polityk.