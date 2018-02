Kwaśniewski o ustawie o IPN. "Polska w sprawach antysemityzmu musi być wyczulona"

W nocy Senat bez poprawek poparł nowelizację ustawy o IPN. Według Aleksandra Kwaśniewskiego, ustawa powinna zostać zawetowana. - Obawiam się jednak, że prezydent nie przywróci normalności - mówił w czwartek w TOK FM.

- Praktyczny pożytek z tej ustawy bliski jest zeru. Bo jak ją stosować? - ocenił Kwaśniewski. Zwrócił jednocześnie uwagę na to, że ustawa obowiązywać będzie tylko w Polsce. Według byłego prezydenta w kraju nie ma bardzo wielu przypadków, które kwalifikowałyby się do zapisów ustawy. - Poza tym ustawa przeleżała ponad rok, przyjęto ją bez konsultacji, a nawet jak one były, to o nich zapomniano - zaznaczył Aleksander Kwaśniewski.

Gość TOK FM przestrzegł również przed nastrojami antysemickimi, nawiąziązując do wydarzeń z PRL. - To wszystko po prostu niezwykle niebezpieczne. (...) Z historii zresztą też wiemy - z wydarzeń Marca'68 - kiedy wydawało się, że chodzi o rozgrywkę wewnątrz PZPR, a skończyło się katastrofą. Z Polski wyjechało wielu wartościowych ludzi - podkreślił Kwaśniewski.