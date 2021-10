Kwaśniewski o kontrmanifestacji Bąkiewicza: "To jest obraz Polski 2021 roku"

- To oznacza rujnowanie instytucji demokratycznych, niezależnych sądów. To oznacza marginalizowanie Polski w Unii Europejskiej, a może wyjście Polski z UE. To oznacza kulturę konfliktu, bo władza PiS-u zasadza się na polaryzowanie polskiego społeczeństwa. Nie na rozmowie, nie na dialogu, ale na konflikcie i dzieleniu. Oczywiście w tym dzieleniu taka grupa neofaszystów jak pan Bąkiewicz jest przydatna, ale nie po to, żeby ich publicznie chwalić, ale żeby swoją robotę wykonywali – powiedział Kwaśniewski.