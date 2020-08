Kwarantanna dla powracających z zagranicy. Czy będzie obowiązkowa? W nowym rozporządzeniu są zapisy o kwarantannie

Wielu turystów, którzy wyjechali na zagraniczne urlopy obawia się, że po powrocie do Polski będzie musiała przejść obowiązkową kwarantannę. Rząd zapowiedział, że decyzję o jej wprowadzeniu ogłosi na co najmniej 7 dni przed jej wejściem w życie. Póki co taka decyzja nie zapadła, ale nikt z rządzących kategorycznie nie wykluczył, że w przyszłości może obowiązywać.