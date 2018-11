Kuzyni z Polski podbili serca Amerykanów. "Zrobili coś niezwykłego"

Amerykanie udostępniają w mediach społecznościowych historię dwóch Polaków, którzy ruszyli na pomoc zwierzętom poszkodowanym w kalifornijskich pożarach. "Przyjechali do nas z Chicago. To ponad 7000 km!" - mówi kobieta, której pomogli Danny i Arek Zachara.

Amerykańskie służby poinformowały w środę, że liczba ofiar pożarów, które zaatakowały Kalifornię, wzrosła do 88 osób. Aż 249 wciąż uznaje się za zaginione, a tysiące zostały ranne. Poszkodowanych jest też bardzo wiele zwierząt, które błąkają się w poszukiwaniu schronienia i czegoś do jedzenia.

"Przez ponad tydzień byłam z nimi w kontakcie. Przywieźli wielką przyczepę siana, paszę dla zwierząt oraz karmę dla psów i kotów" - przyznaje właścicielka Wheeler Ranch and Feed w Biggs, gdzie trafiła większość jedzenia dla zwierząt.

"Droga do nas zajęła im wiele dni. Musieli się mierzyć z deszczem, śniegiem i wiatrem. To ich nie powstrzymało. Parę nocy spędzili w ciężarówce, by na postojach pilnować cennych skarbów dla naszych zwierząt. W ich ojczystym języku chcę powiedzieć: 'Dziękuję'" - dodała.