Kutno: pacjent spłonął w szpitalnym łóżku

Do tragicznego zdarzenia doszło we wtorek nad ranem w Szpitalu Samorządowym w Kutnie (woj. łódzkie). Łóżko pacjenta stanęło w ogniu, a mężczyzna zmarł.

Prokuratura Okręgowa w Łodzi informuje, że w poniedziałek wieczorem mężczyzna zaczął się dziwnie zachowywać. - Nielogicznie się wypowiadał, chciał wyjść ze szpitala. Odnotowano u niego przejawy agresji. To spowodowało, że podjęto decyzję o przywiązaniu go do łóżka pasami bezpieczeństwa - cytuje rzecznika PO w Łodzi Krzysztofa Kopanię portal kutno.net.pl.