Kurski ripostuje Sienkiewiczowi. Z wulgarnym fotomontażem i oskarżeniem

Minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz poinformował, że złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez Jacka Kurskiego. "Nie wiem, co zażył dzisiaj ppłk. Sienkiewicz, ale musiała być to końska dawka" - skomentował na platformie X były prezes TVP. Swój wpis "przyozdobił" fotomontażem (potem skasowanym) i nagraniem, które wulgarnie "uwiarygadniały" jego zarzuty pod adresem szefa resortu.