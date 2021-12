Kurski poleciał na Eurowizję Junior z koronawirusem? Prezes TVP zaprzecza

Czy prezes TVP Jacek Kurski "pojechał do Paryża na konkurs Eurowizji Junior, choć powinien przebywać w izolacji domowej"? Tak twierdzi Onet. Kurski temu zaprzecza i przekonuje, że posunięto się "do złamania tajemnicy lekarskiej, wykradzenia tajnych danych o zdrowiu i bezmyślnej, antynaukowej interpretacji tych danych". "To czyny bandyckie i kryminalne" - napisał na Twitterze prezes TVP.