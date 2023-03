Kuriozalna wymiana zdań. Ministrowie wpadli w osłupienie

- To jest stare wydanie Encyklopedii sprzed kilkunastu lat - przekonywał rzecznik prasowy Lasów Państwowych Michał Gzowski. - Czyli w Lasach Państwowych byli poprzednio niekompetentni ludzie, tak? - zapytała dziennikarka. Na sali zapadła całkowita cisza. - Absolutnie nie o to chodzi. Nauka idzie do przodu - powiedział po dłuższej chwili rzecznik Lasów Państwowych.