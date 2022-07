Kuriozalna publikacja Trybunału Konstytucyjnego. "Tusk, Radio Maryja, buńczuczni wojownicy, sierp i młot, miłośniczki przerywania ciąży"

Jarosław Wyrembak jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, specjalizuje się w prawie karnym. Został wybrany do Trybunału Konstytucyjnego w 2018 r. na miejsce obsadzone już przez Sejm we wcześniejszej kadencji. Z tego powodu należy do grona sędziów określanych mianem "dublerów". Prawnik był w składzie orzekającym w sprawie dotyczącej prawa do aborcji. Trybunał w orzeczeniu ograniczył możliwość przerywania ciąży ze względu na ciężką wadę płodu, co spowodowało masowe protesty w całej Polsce.