Kurier rozwoził paczki ambulansem. Ratownicy: To skandal

Zamiast aparatury ratującej życie, stosy przesyłek. Maska wciąż z napisem: ambulans. Ratownicy są oburzeni. - Mieliśmy raz pilne wezwanie do pacjenta z dusznościami. Przez okno machała kobieta, wbiegliśmy. Okazało się, że czekała na kuriera, a pacjent był w bloku obok - opowiada Krzysztof Koliński, ratownik.

Problem w tym, że używaną karetkę może kupić każdy. Wystarczy wejść na portal aukcyjny. Nawet pogotowia czy szpitale sprzedają swoje samochody i nie zdejmują z nich oznaczeń. - Organizują konkursy ofert, w których samochód bierze ten, kto da więcej. Co ta osoba później z karetką zrobi, to już jest jej sprawa. Dlatego możemy spotkać takie absurdy, jak kurier jeżdżący ambulansem - oburza się Jakub Nelle, ratownik z wieloletnim doświadczeniem.

Poza tym zdarzają się pojazdy łudząco podobne do karetek pogotowia: pogotowie drobiowe, budowlane, mobilne studio tatuażu. - Osoba, która patrzy z daleka, myśli, że to podjechała karetka. Tak samo może pomyśleć kierowca patrząc w lusterko. Oni wprowadzają ludzi w błąd. Ludzie mogą przestać reagować na widok prawdziwej karetki i myśleć, że jadą przebierańcy - zauważa Nelle i podkreśla, że takie reklamowe zabiegi powinny być zabronione.

Wezwała karetkę, bo myślała, że to kurier

Krzysztof Kotliński, ratownik z Łodzi, był dwa lata temu uczestnikiem kuriozalnej sytuacji. Jechał na sygnale do pacjenta. Kod 1: najpilniejszy, pacjent ma duszności. - Nie mieliśmy informacji, która to klatka w bloku, ani które to piętro - opowiada ratownik. Podjeżdżając pod podany adres zauważyli, że w oknie macha kobieta. - Wezwanie mieliśmy blok dalej, ale kobieta machała nam bardzo namiętnie. Pomyśleliśmy, że musiała ze stresu pomylić adres w zgłoszeniu - kontynuuje. Potem zobaczyli, że drzwi wejściowe do klatki są otwarte. Tak, jakby ktoś czekał na ratowników. Zabrali więc sprzęt, wyskoczyli z samochodu i pobiegli na górę.