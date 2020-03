Kurier przywłaszczył sobie 40 tys. zł. Złapali go po kilku miesiącach

Proceder nieuczciwego kuriera polegał na tym, że doręczał odbiorcom paczki i pobierał za nie pieniądze, które następnie chował do własnej kieszeni. Następnie oznaczał w systemie informatycznym firmy, że przesyłka nie została doręczona. Żeby wszystko nie wyszło na jaw, listy przewozowe z rzekomo nieodebranych paczek naklejał na puste pudełka, które następnie wracały do magazynu firmy kurierskiej. Trwało to kilka miesięcy, aż zorientował się w tym jego pracodawca i to on właśnie powiadomił o wszystkim policję w Zamościu. Do tego momentu kurier zdążył sobie przywłaszczyć ok. 40 tys. zł.