Kupujesz dużo w internecie? Połącz kilka zamówień i otrzymaj je w jednej paczce

Konto One Fulfillment to także wzrost atrakcyjności ofert sprzedającego w kontekście oczekiwanego przez klientów skróconego do minimum czasu dostawy oraz możliwość oferowania swoich produktów w Czechach i na Słowacji. Co istotne, chcąc rozpocząć sprzedaż na zagranicznych rynkach, nie trzeba zawierać umów logistycznych z tamtejszymi przewoźnikami. Dostawy realizowane są przez Allegro przy użyciu sprawdzonych krajowych i międzynarodowych metod przez takich operatorów jak DHL, DPD, InPost, One by Allegro, One Kurier czy Packeta. Przesyłki do czeskich i słowackich kupujących z One Fulfillment wysyłane są w dniu zakupu lub najpóźniej w ciągu 24 godzin.