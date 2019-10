Kupował koty w internecie. Służyły za żywą przynętę

Na 10 miesięcy więzienia skazał szkocki sąd mężczyznę, który znęcał się nad zwierzętami w wyjątkowo nieludzki sposób. Mark Cuthbert kupował przez internet koty, które służyły za żywą przynętę dla jego psów. 42-latek trenował je do nielegalnych walk.

Zwierzęta padały ofiarami jego psów, które trenował do nielegalnych walk. Wszystko wskazuje na to, że 42-latek kupował koty za pośrednictwem sieci. Sprzedawcy byli przekonani, że trafią one w dobre ręce.