Kupiła na promocji w Biedronce. Po otwarciu pożałowała

"Stawiam na nicienia. Niestety, jest ich całkiem sporo w rybach, dlatego trzeba uważać na dania z surową rybą. Mogą być bardzo niebezpieczne. Z tego co wiem, w Polsce Międzynarodowy standard toleruje zarobaczenie mięsa w sprzedaży w granicach maksymalnie do 5 nicieni w 1 kg ryby. Łowię dorsze i tez często się zdarzają. Dlatego każdy filet przeglądam pod światłem i jeśli coś jest no to, niestety, u mnie nie ma szans" - napisała jedna z komentujących.