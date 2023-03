Kupił mieszkanie za grosze. Ubił interes życia

Pan Hasan przyznał w rozmowie z brytyjskimi mediami, że w czasie swojego życia przy Coldharbour Lane nie miał zbyt wiele problemów. - Mniej więcej 15 lat temu doszło do dwóch włamań do sąsiedniego domu, ale mieszkająca tam kobieta powiedziała, że sprawcą był jej były partner - powiedział mężczyzna, który dodał, że w przeszłości było sporo problemów w pobliskim bloku Liliford, gdzie toczyły się walki gangów. Policja regularnie odwiedzała to miejsce, ale obecnie nie dzieję się "prawie nic" i "jest coraz lepiej".