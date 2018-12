Kulisy powstania nowej partii. „Ojciec dyrektor uważa, że PiS jest skąpy”.

Czy nowe ugrupowanie „Ruch Prawdziwa Europa” zakładane przez zaufanego człowieka ojca Tadeusza Rydzyka Mirosława Piotrowskiego ma być kartą przetargową przy układaniu list wyborczych przez Zjednoczoną Prawicę? Według „Gazety Wyborczej” redemptoryście chodzi o coś zupełnie innego.

A to wszystko, mimo iż, rząd PiS przekazał już spore kwoty na inwestycje firmowane przez ojca Tadeusza Rydzyka. Przykłady? 3 miliony złotych z resortu sprawiedliwości; 1,6 mln zł z Ministerstwa Spraw Zagranicznych ; ok. milion złotych z agencji rolnych.

"Mimo to ojciec dyrektor uważa, że rząd PiS jest skąpy” – podsumowuje "Gazeta Wyborcza”. I cytuje słowa ojca Tadeusza Rydzyka z toruńskich obchodów powstania Radia Maryja. – Funkcjonujemy od pierwszego do pierwszego z marnych grodzy, modlitwy i silnej woli. Każdy mówi dobra zmiana, a zapytajcie, jak wiele oni dali reklam do innych telewizji, a jak mało dali Telewizji Trwam, "Naszemu Dziennikowi”? Niby rządzi prawica, a pieniądze dostają uczelnie przesiąknięte lewactwem. Jeszcze kłamią, że ksiądz ma dużo” – pisze "Wyborcza”.